Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу пострадавшего в аварии в ТиНАО мужчину.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ДТП произошло в деревне Зыбино в воскресенье, 4 августа. В результате один человек погиб и один пострадал. Врачи передали травмированного авиамедицинской бригаде.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем на востоке Москвы.