Один человек погиб и один пострадал в аварии в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП, которое произошло в поселении Кленовское в ТиНАО. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации ведомства, в деревне Юрово водитель иномарки Volkswagen не справился с управлением и съехав в кювет. Машина опрокинулась. "В аварии погиб один человек, еще один пострадал", − уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ДТП около аэропорта Внуково погибли два человека. Водитель легковушки не справился с управлением и наехал на отбойник, из-за чего автомобиль загорелся.