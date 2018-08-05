В результате крушения самолета в Швейцарии погибли 20 человек

05 августа 2018, 16:54
Фото: АР
В результате крушения самолета Junkers 52 в Швейцарии погибли 20 человек. Самолет летел из Локарно в Дюбердорф. Воздушное судно потерпело крушение на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2540 метров. Инцидент произошел в субботу.
"В результате катастрофы самолета Junkers погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и девять женщин", – сообщил представитель полиции кантона Граубюнден на пресс-конференции в воскресенье, передает ТАСС.
Как отмечается, экипаж самолета не подавал сигнала бедствия.
Федеральное управление гражданской авиации запретило до вечера 8 августа полеты над Пиц Зегнанс.
Причины катастрофы устанавливаются.
Накануне стало известно, что выполнявший рейс "Дуранго – Мехико" самолет Embraer 190 потерпел крушение через пять минут после взлета. На борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. При падении пассажирского самолета никто не погиб, но десятки человек пострадали.
Оба бортовых самописца самолета Embraer 190 компании Aeromexico найдены на месте катастрофы.
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