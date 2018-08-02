Черные ящики потерпевшего крушение в Мексике самолета найдены

2 августа, 05:49
Фото: ТАСС/Zuma/Durango Civil Protection Dept
Оба бортовых самописца самолета Embraer 190 компании Aeromexico найдены на месте катастрофы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.
О ходе расследования крушения рассказал глава Управления гражданской авиации страны Луис Херардо Фонсека Гусман. Он заявил, что черные ящики в хорошем состоянии и уже доставлены экспертам.
По его словам, расследование может занять время. Быстрота расшифровки самописцев будет зависеть от того, какие повреждения были получены ими во время падения.
Выполнявший рейс "Дуранго – Мехико" самолет Embraer 190 потерпел крушение через пять минут после взлета. На борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. При падении пассажирского самолета никто не погиб, но десятки человек пострадали.
Согласно последним данным, при крушении самолета ранения получили 98 человек. Из них 64 уже отпущены из больниц домой. Двое пострадавших, в том числе пилот, находятся в тяжелом состоянии.
Ранее один из пассажиров разбившегося лайнера рассказал, что взлететь самолету помешал сильный ветер. Из-за него, уже начав движение, пилоты попытались прервать взлет. Но это оказалось невозможно. Набирая высоту, самолет упал, а через 3-4 минуты уже на земле начал взрываться.
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