При крушении пассажирского самолета в Мексике никто не погиб

1 августа, 01:36
Фото: depositphotos/photoncatcher63
Пассажирский самолет компании Aeromexico потерпел катастрофу. Крушение лайнера не привело к человеческим жертвам. Об этом сообщил в своем Twitter губернатор региона Хосе Росас Аиспуро, передает "Газета.ру".
Аиспуро заявил, что при крушении рейса AM2431 никто не погиб.
По данным местной газеты Milenio, 85 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что люди вышли из самолета самостоятельно. Пострадавших разместили в ближайшие госпитали.
На борту Embraer 190, выполнявшего рейс из города Дуранго в Мехико, находился 101 человек.
Самолет упал почти сразу после взлета, проходившего в сложных погодных условиях. Согласно предварительной версии, именно погода стала причиной падения воздушного судна.
После инцидента с самолетом Embraer 190 аэропорт мексиканского города Дуранго временно прекратил работу.
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