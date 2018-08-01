Пассажир упавшего в Мексике самолета рассказал о катастрофе

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Потерпевший крушение в Мексике самолет загорелся через несколько минут после удара о землю. Об этом рассказал один из пассажиров Embraer 190, сообщает газета "Известия".

По словам находившегося на борту человека, лайнер начал разгоняться, но из-за сильного ветра пилоты попытались прервать взлет. Это оказалось невозможно. Набирая высоту, самолет упал. Через 3-4 минуты уже на земле самолет начал взрываться.

За это время люди смогли самостоятельно выбраться из салона и отойти на безопасное расстояние, сказал пассажир разбившегося самолета.

Выполнявший рейс "Дуранго – Мехико" самолет Embraer 190 потерпел крушение через пять минут после взлета. На борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. При падении пассажирского самолета никто не погиб, но десятки человек пострадали.

По последней информации, в госпитали доставили 27 раненых.