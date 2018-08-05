В Сочи обнаружили тело унесенной течением реки 4-летней девочки

05 августа 2018, 13:32
Фото: vk.com
Спасатели в Сочи обнаружили тело четырехлетней девочки, которую унесло течением реки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
В ведомстве отметили, что девочку нашли в 11:30 в районе пляжа "73-й километр", в море в 500 метрах от берега.
Накануне мужчина, женщина и двое детей попытались перейти реку вброд, несмотря на то, что рядом был мост. Из-за поднявшегося уровня воды в реке, их унесло потоком.
Взрослых удалось спасти, а подростка 15-и лет и 4-летнюю девочку унесло течением. Позже тело погибшего подростка обнаружили в русле реки Сочи в районе Водозабора.
Поиски девочки были приостановлены на ночь. В пять утра операция возобновилась.
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