В Сочи возобновились поиски упавшей в реку 4-летней девочки

В Сочи возобновились поиски 4-летней девочки, унесенной течением реки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В ведомстве отметили, что поиски возобновились в пять утра. В операции участвуют два катера, которые исследуют акваторию моря.

Группа спасателей пешком проходит по руслу реки. В поисках задействованы 24 человека.

По предварительным данным, местный житель вместе с приезжей женщиной и двумя детьми попытались перейти реку вброд, несмотря на то, что рядом был мост. Из-за поднявшегося уровня воды в реке, их унесло потоком.

Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. Позже тело погибшего 15-летнего подростка обнаружили в русле реки Сочи в районе Водозабора.

По факту произошедшего Следственный комитет организовал доследственную проверку.