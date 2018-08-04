В Сочи нашли тело одного из двух унесенных рекой подростков‍

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В Краснодарском крае спасатели нашли тело 15-летнего подростка, которого унесло вместе с четырехлетней сестрой течением реки накануне вечером. О этом передает РИА Новости.

"Происшествие случилось вечером 3 августа в курортном городе Сочи. Четверо человек упали в реку Пластунка", – рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС (ЮРПСО).

Местный житель вместе с приезжей женщиной и двумя детьми попытались перейти реку вброд, несмотря на то, что рядом был мост. Из-за поднявшегося уровня воды в реке, их унесло потоком.

Женщина смогла спастись самостоятельно а мужчину с травмой головы нашли спасатели во время вертолетного облета водозабора.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и следовали, которые продолжают поиски четырехлетней девочки. На месте происшествия работают следователи, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

В поисках участвуют спасатели ЮРПСО, "Кубань-СПАС", Службы спасения Сочи, ГИМС, сотрудники полиции, местной администрации, Росгвардии, казачества, морпорта Сочи, частные маломерные суда и волонтеры. Всего в операции задействованы более четырехсот человек. Помимо этого, территорию осматривают с вертолета и при помощи беспилотника.