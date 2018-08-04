В Сочи нашли тело одного из двух унесенных рекой подростков‍

04 августа 2018, 18:54
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В Краснодарском крае спасатели нашли тело 15-летнего подростка, которого унесло вместе с четырехлетней сестрой течением реки накануне вечером. О этом передает РИА Новости.
"Происшествие случилось вечером 3 августа в курортном городе Сочи. Четверо человек упали в реку Пластунка", – рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС (ЮРПСО).
Местный житель вместе с приезжей женщиной и двумя детьми попытались перейти реку вброд, несмотря на то, что рядом был мост. Из-за поднявшегося уровня воды в реке, их унесло потоком.
Женщина смогла спастись самостоятельно а мужчину с травмой головы нашли спасатели во время вертолетного облета водозабора.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и следовали, которые продолжают поиски четырехлетней девочки. На месте происшествия работают следователи, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.
В поисках участвуют спасатели ЮРПСО, "Кубань-СПАС", Службы спасения Сочи, ГИМС, сотрудники полиции, местной администрации, Росгвардии, казачества, морпорта Сочи, частные маломерные суда и волонтеры. Всего в операции задействованы более четырехсот человек. Помимо этого, территорию осматривают с вертолета и при помощи беспилотника.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: