Грузовик опрокинулся на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по г.Москве"

Грузовой автомобиль опрокинулся на юге столицы, в результате чего на проезжую часть вылилось топливо, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Никто не пострадал. Пожарные с помощью аварийно-спасательных инструментов отсоединили контейнер от грузовика и очистили дорожное полотно от горючего.

В устранении последствий аварии были задействованы девять человек и четыре единицы техники.

Ранее на трассе М-5 "Урал" в районе 68-го километра столкнулись автомобиль Toyota и грузовик "Камаз". В результате происшествия погиб водитель легковой машины.