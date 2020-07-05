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Происшествия

17:41

Троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

происшествия

Фото: МЧС России

Работы по извлечению троих погибших из-под завалов на стройплощадке в Кировской области завершены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Одного человека передали медикам. Всего было задействовано 63 человека и 16 единиц техники, в том числе 33 человека и 9 единиц техники от МЧС РФ.

ЧП произошло в городе Зуевка в 10:59, где на строительной площадке торгового центра обрушились межэтажные перекрытия. ГСУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело дел по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди". Проверку инициировали в прокуратуре.

В качестве возможной причины происшествия СМИ называли нарушения при строительстве. Глава администрации муниципалитета Анатолий Кощеев заявил, что застройщик здания ранее получал замечания по другим объектам. Сейчас он общается со следователями, передает ТАСС.

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