Опубликовано видео с места обрушения здания в Кировской области

Видео: телеграм-канал ГУ МЧС РФ

Межэтажные перекрытия строящегося здания ТЦ обрушились в Кировской области.

ЧП произошло в городе Зуевка в 10:59. По уточненным данным, погибли три человека, один пострадал. СМИ сообщали о четырех погибших.

Обрушение случилось на площади 50 квадратных метров. Согласно предварительной информации, под завалами остаются люди. От МЧС РФ на месте работают 21 человек и 5 единиц техники.

В прокуратуре инициировали проверку. На место выехал прокурор Зуевского района.

ГСУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело дел по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди". Следователи выясняют точное число погибших и пострадавших.