Движение на МКАД в районе Каширского шоссе частично возобновлено после ДТП

Авария с несколькими автомобилями произошла на МКАД

Движение на МКАД в районе Каширского шоссе, где произошло ДТП с одним погибшим, частично возобновлено.

Водители могут проехать по трем полосам из пяти, сообщается в микроблоге Госавтоинспекции Москвы в Twitter. Там уточнили, что в числе пострадавших ребенок – пассажир легкового автомобиля, а также водитель грузового фургона. Жертвой стал пассажир легковушки.

Авария произошла в 9:25 на 24-м километре внутренней стороны МКАД. В ГИБДД сообщили, что фургон ехал по крайней правой полосе и столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, она двигалась задним ходом.

Для помощи пострадавшим направлен санитарный вертолет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.