Один человек погиб и пятеро пострадали при падении деревьев в Красноярском крае

Один человек погиб при падении деревьев из-за ветра в Красноярском крае

Число пострадавших при падении деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае выросло до пяти, один человек погиб. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

"На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения "Спасатель". Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшие в происшествии люди госпитализированы. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

В МЧС уточняют, что на берегу озера Маслеево располагался популярный палаточный лагерь, в котором проживали 240 человек.

Во время грозы порывы ветра повалили более десятка деревьев в сосновом бору. Повреждения получили порядка 20 автомобилей. Всего к ликвидации последствий стихии были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС – 22 человека и 6 единиц техники.