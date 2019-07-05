Очевидцы сообщают о пожаре в районе Беговой

Фото: телеграм-канал Московские новости

Очевидцы сообщают о пожаре в столичном районе Беговой.

"Пожар произошел в квартире в 11-этажном жилом доме № 34 на улице Скаковой", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составляет 25 квадратных метров. Собеседник агентства уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар произошел на АГЗС в районе дома № 2 на улице Хабарова. Там загорелись две емкости с топливом. Возгоранию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

Также поступала информация о возгорании на складе с туалетной бумагой и пластмассовыми изделиями на севере столицы. Здание расположено по адресу: Коровинское шоссе, дом 35, строение 4. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

