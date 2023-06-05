Система ПВО сработала над Белгородом и сбила три воздушные цели

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, она сбила три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что оперативные службы уточняют возможные последствия происшествия.

Ранее Гладков сообщал о работе ПВО 5 июня в 15:44. По его словам, осколки повредили легковой автомобиль и машину скорой помощи. В ходе произошедшего никто не пострадал, добавил он.

До этого глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал, что украинские войска нанесли удары по Новой Таволжанке в Белгородской области, выпустив 70 ракет из реактивных систем залпового огня "Град".

4 июня Гладков отмечал, что в Новую Таволжанку проникли члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и в населенном пункте шел бой.

Позже в Минобороны РФ заявляли, что ДРГ была обезврежена ударом российских служб. Группа диверсантов покинула территорию региона.



Новости часа: система ПВО поразила воздушную цель над Белгородом