Задержан предполагаемый виновник крупного ДТП на Садовом кольце

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали предполагаемого виновника крупной аварии, которая произошла 3 июня в районе пересечения Садового кольца и улицы Малой Дмитровки. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"Виновник столкновения шести транспортных средств, в результате которого пострадал человек, задержан сотрудниками столичной Госавтоинспекции на территории Подмосковья. Виновник аварии до приезда нарядов ДПС покинул место происшествия", – говорится в сообщении.

На мужчину составили административные протоколы за нарушение сразу нескольких ПДД.

3 июня ДТП с пятью автомобилями произошло на углу Садового кольца и улицы Малой Дмитровки. Пьяный водитель скрылся с места происшествия.

