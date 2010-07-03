Пожар на кровле дата-центра в Лефортове потушен

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Пожарные потушили возгорание на кровле дата-центра в Лефортове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в 14:29 по адресу улица Боровая, дом № 7, строение 10. В 15:22 пожар удалось локализовать, а в 16:45 минут он был полностью ликвидирован. Пострадавших в результате ЧП нет.

Отмечается, что движение транспорта на участке улицы Боровая от дома № 6 до дома № 20 было полностью восстановлено после перекрытия из-за возгорания в административном здании.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на деревянном обрешетнике кровли трехэтажного строения. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров.

