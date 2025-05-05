"Известия": в Москве задержана женщина за попытку пронести патроны в храм Христа Спасителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве задержали женщину, которая попыталась пронести в храм Христа Спасителя порох, патроны и заклепки с металлическими шариками, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, инцидент произошел 3 мая.

"Женщина пришла в храм, и на досмотре при входе у нее нашли охотничье снаряжение. Его изъяли прибывшие на место саперы", – рассказал он.

По данным СМИ, порох и патроны принадлежали покойному дедушке задержанной. Женщина подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Предварительно установлено, что у подозреваемой психическое заболевание.

Ранее сотрудники ФСБ России изъяли 355 единиц оружия в 40 субъектах страны, где были задержаны 109 человек, занимавшихся нелегальным оборотом оружия. Спецслужбы обнаружили огнестрельное оружие российского и зарубежного производства, а также мины, гранаты, свыше 35 килограммов взрывчатых веществ и более 94,6 тысячи патронов различного калибра.

Помимо этого, прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.