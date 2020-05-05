СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Подмосковье

Фото: МЧС России

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Подмосковье, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

ЧП произошло 5 мая на территории частного дома в деревне Дурниха Раменского городского округа. В ходе тушения спасатели нашли шесть тел – троих мужчин и трех женщин. Дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. По предварительным данным, в доме жили 26 человек – граждан одного из соседних государств. Личности жертв устанавливаются. Находились ли они в стране легально, пока неизвестно.

Место происшествия осматривают следователи-криминалисты. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиаз. Устанавливаются личности погибших.