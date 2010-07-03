Вылет четырех рейсов "Аэрофлота" отменили после аварии Superjet-100

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Рейсы в Нижневартовск, Ригу, Томск и Краснодар отменили в Шереметьеве после аварийной посадки самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, передает "Интерфакс".

Отмененные рейсы той же авиакомпании были намечены на 22:50, 22:55, 23:05 и 23:35 соответственно. Помимо этого, статус "ожидания посадки" значится для вылета десятков рейсов, начиная с 19:00. А вот самолеты в Копенгаген и Вильнюс задерживаются до более полного времени.

Кроме того, на табло прилета аэропорта в терминале "В" сообщается о перенаправлении 14 рейсов в "Домодедово", Нижний Новгород и Ульяновск. Еще один рейс "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга в Москву вернулся назад в Петербург.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел спустя 28 минут после взлета и сразу же загорелся. Со слов очевидцев полыхать лайнер начал еще в воздухе.

Причины трагедии выясняют следователи. Они работают на месте ЧП. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, проверку начали Ространснадзор и прокуратура.

Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших, а Владимир Путин поручил тщательно расследовать инцидент. Часть самолетов, которые должным были сесть в Шереметьеве, ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

