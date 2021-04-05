Бастрыкин взял на контроль дело об ограблении ветерана в красноярском селе

17:54
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
После обращения депутата Госдумы председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об ограблении ветерана Великой Отечественной войны в селе Красноярского края. Об этом говорится на сайте СК РФ.
"Глава Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных органов доложить о ходе расследования и промежуточных результатах расследования", – говорится в сообщении.
Также Бастрыкин считает необходимым привлечь к уголовной ответственности всех причастных и установить все обстоятельства совершения преступления.
Ранее в СМИ сообщили, что на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина 1926 года рождения в его квартире напал неизвестный и похитил 20 тысяч рублей. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Путин подписал законы о лишении свободы до 5 лет за оскорбление ветеранов.
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