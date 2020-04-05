Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуеве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В 00:20 аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуеве завершены", – подтвердили в МЧС.

Уточняется, что в результате взрыва погибли три человека. Еще шесть пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Взрыв газа случился в Орехово-Зуеве 4 апреля в жилом доме по улице Гагарина. Сообщалось, что здание частично обрушилось.

По фактам произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшие получат материальную помощь. Он подчеркнул, что все выплаты будут сделаны.