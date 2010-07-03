Пожар произошел в квартире на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар произошел в квартире в столичном районе Зюзино. Возгорание произошло в одной из квартир по адресу: улица Болотниковская, дом 42, корпус 1, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

"Площадь пожара выясняется. Сообщение о возгорании поступило в 18:50", – сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник агентства в экстренных службах, есть угроза распространения огня на вышестоящие этажи. Причины возгорания устанавливают.