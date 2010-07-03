Вывезший из Швеции в Польшу детей россиянин намерен вернуться в РФ

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Россиянин, вывезший своих детей из Швеции в Польшу, где был задержан, намерен вернуться в Россию. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова готова оказать ему помощь, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе омбудсмена рассказали, что сейчас идет долгий процесс оформления документов и судебное разбирательство. Решается вопрос с оплатой съемного жилья и устройством детей в образовательные организации.

Кузнецова находится на связи с консульским отделом российского посольства в Польше, МИД РФ и адвокатом. Запланированы новые переговоры, семье оказывается всевозможное содействие, отметили в аппарате омбудсмена.

В 2012 году семья Лисовых переехала в Швецию, но спустя два года мать детей тяжело заболела и попала в больницу. Тогда дочерьми Лисова заинтересовались шведские органы ювенальной юстиции.

У россиянина забрали детей, а в 2017 году девочек передали в приемную семью ливанского происхождения. 2 апреля польские пограничники задержали Лисова с детьми в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Россию.

Выяснилось, что в Польшу Лисовы приехали из Швеции на пароме. Польский суд решил не депортировать детей обратно в Швецию, а оставить их с отцом.