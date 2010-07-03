Суд разрешил вывезенным из Швеции российским детям остаться с отцом

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Варшавский районный суд разрешил российским детям, вывезенным из Швеции и задержанным в Польше, остаться с отцом − россиянином Денисом Лисовым. Об этом сообщает ТАСС.

3 апреля решение по этому делу огласила судья Жанета Селига-Качмарек. Судебное заседание продолжалось более пяти часов.

Ранее сообщалось, что польский адвокат Бартош Левандовский попросил суд предоставить Лисову право опеки над тремя дочерьми, которых он вывез из Швеции. Представитель защиты просил не разделять семью, и так перенесшую много травм.

В 2012 году семья Лисовых переехала в Швецию, но спустя два года мать детей тяжело заболела и попала в больницу. Тогда дочерьми Лисова заинтересовались шведские органы ювенальной юстиции.

У россиянина забрали детей, просто поставив его перед фактом. В 2017 году девочек передали в приемную семью ливанского происхождения.

2 апреля польские пограничники задержали Лисова с детьми в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Россию. В Польшу Лисовы приехали из Швеции на пароме. Сам россиянин выразил надежду, что все закончится благополучно и он с дочерьми сможет вернуться на родину.