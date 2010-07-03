Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03 апреля, 19:38

Суд разрешил вывезенным из Швеции российским детям остаться с отцом

суды за рубежом дети

03 апреля, 19:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Полина Ирина

Варшавский районный суд разрешил российским детям, вывезенным из Швеции и задержанным в Польше, остаться с отцом − россиянином Денисом Лисовым. Об этом сообщает ТАСС.

3 апреля решение по этому делу огласила судья Жанета Селига-Качмарек. Судебное заседание продолжалось более пяти часов.

Ранее сообщалось, что польский адвокат Бартош Левандовский попросил суд предоставить Лисову право опеки над тремя дочерьми, которых он вывез из Швеции. Представитель защиты просил не разделять семью, и так перенесшую много травм.

В 2012 году семья Лисовых переехала в Швецию, но спустя два года мать детей тяжело заболела и попала в больницу. Тогда дочерьми Лисова заинтересовались шведские органы ювенальной юстиции.

У россиянина забрали детей, просто поставив его перед фактом. В 2017 году девочек передали в приемную семью ливанского происхождения.

2 апреля польские пограничники задержали Лисова с детьми в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Россию. В Польшу Лисовы приехали из Швеции на пароме. Сам россиянин выразил надежду, что все закончится благополучно и он с дочерьми сможет вернуться на родину.

суды за рубежом дети

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика