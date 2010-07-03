Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:26

Вывезшему из Швеции своих дочерей россиянину попросили дать право опеки

суды

17:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Global Look Press/UPPA

Суд попросили предоставить право опеки над детьми Денису Лисову, который вывез из Швеции троих своих дочерей. С просьбой обратился польский адвокат Бартош Левандовский, передает РИА Новости.

"Просим суд предоставить отцу право опеки с обязательством невыезда из Варшавы", – сказал адвокат.

Он отметил, что нельзя разделять семью, перенесшую много травм. "Польша – это страна, которая в состоянии предоставить семье заботу и безопасность", – сказал защитник.

Левандовский представил суду заявление Лисова о получении статуса беженца в Польше и гарантии предоставления ему и его семье места жительства.

Семья Лисовых переехала в Швецию из Хабаровска в 2012 году. Через два года тяжело заболела и попала в больницу жена Лисова. Детьми сразу же заинтересовались шведские органы ювенальной юстиции. Лисов не был лишен родительских прав, однако детей у него забрали, просто поставив перед фактом. В 2017 году дочерей передали в приемную семью жителей Швеции ливанского происхождения. В последние месяцы данным делом занималось генконсульство России в Гетеборге.

Накануне семью Лисова задержали польские пограничники в аэропорту Варшавы при попытке вылететь с детьми в Россию. Ранее они прибыли в Польшу из Швеции на пароме.

По поводу предстоящего суда россиянин выразил надежду, что все закончится благополучно, и они смогут вернуться в Россию.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика