Вывезшему из Швеции своих дочерей россиянину попросили дать право опеки

Суд попросили предоставить право опеки над детьми Денису Лисову, который вывез из Швеции троих своих дочерей. С просьбой обратился польский адвокат Бартош Левандовский, передает РИА Новости.
"Просим суд предоставить отцу право опеки с обязательством невыезда из Варшавы", – сказал адвокат.
Он отметил, что нельзя разделять семью, перенесшую много травм. "Польша – это страна, которая в состоянии предоставить семье заботу и безопасность", – сказал защитник.
Левандовский представил суду заявление Лисова о получении статуса беженца в Польше и гарантии предоставления ему и его семье места жительства.
Семья Лисовых переехала в Швецию из Хабаровска в 2012 году. Через два года тяжело заболела и попала в больницу жена Лисова. Детьми сразу же заинтересовались шведские органы ювенальной юстиции. Лисов не был лишен родительских прав, однако детей у него забрали, просто поставив перед фактом. В 2017 году дочерей передали в приемную семью жителей Швеции ливанского происхождения. В последние месяцы данным делом занималось генконсульство России в Гетеборге.
Накануне семью Лисова задержали польские пограничники в аэропорту Варшавы при попытке вылететь с детьми в Россию. Ранее они прибыли в Польшу из Швеции на пароме.
По поводу предстоящего суда россиянин выразил надежду, что все закончится благополучно, и они смогут вернуться в Россию.
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