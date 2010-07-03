Суд в Польше рассмотрит дело россиянина, забравшего своих дочерей из приемной семьи

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Польский суд в среду рассмотрит дело россиянина Дениса Лисова и трех его дочерей, четырех, шести и 12 лет, которых он забрал из приемной семьи в Швеции, передает ТАСС.

Накануне семью Лисова задержали польские пограничниками в аэропорту Варшавы при попытке вылететь с детьми в Россию. Ранее они прибыли в Польшу из Швеции на пароме.

По поводу предстоящего суда, россиянин выразил надежду, что все закончится благополучно, и они смогут вернуться в Россию.

По словам адвоката семьи, Лисов и его дети готовы доказывать, они семья и их нельзя разлучать.

Сообщается, что ранее в Швеции дочерей Лисова отдали в арабскую приемную семью, несмотря на то, что они христиане. По словам защитника, дети не чувствовали себя там в безопасности.

В ожидании суда в полицейский участок, где находятся дети, уже прибыли члены приемной семьи из Швеции.

Семья Лисовых переехала в Швецию из Хабаровска в 2012 году. Через два года тяжело заболела и попала в больницу жена Лисова. Детьми сразу же заинтересовались шведские органы ювенальной юстиции. Лисов не был лишен родительских прав, однако детей у него забрали, просто поставив перед фактом. В 2017 году дочерей передали в приемную семью жителей Швеции ливанского происхождения.

В последние месяцы данным делом занималось генконсульство России в Гетеборге.