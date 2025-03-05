Прокуратура проконтролирует выяснение обстоятельств поджога машин на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств поджога машин на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел ранним утром 5 марта на автостоянке, расположенной на улице Корнейчука. Как заявляет ведомство, после случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия.

В результате оказались повреждены машины Land Rover, Peugeot и "ГАЗель". Владельцам этих автомобилей причинен значительный материальный ущерб.

Прокуратура также проконтролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

В начале февраля двое 16-летних жителей Подмосковья были приговорены к 140 часам обязательных работ за умышленный поджог автомобиля на западе Москвы. Инцидент случился 20 июня 2024 года у дома на Большой Филевской улице. Огонь повредил также две соседние машины.

Общий ущерб составил свыше 20 миллионов рублей. Подсудимые признали свою вину. Также судом удовлетворен иск одного из потерпевших о возмещении вреда на сумму свыше девяти миллионов рублей.

