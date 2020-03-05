Самолет Москва – Дубай вернулся в Шереметьево из-за датчика неисправности

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий рейсом из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".

По данным СМИ, Airbus A330-343 пришлось вернуться из-за срабатывания датчика неисправности одной из систем.

Самолет благополучно приземлился. В результате никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее вылеты двух пассажирских самолетов из Москвы в Новокузнецк были задержаны из-за сильного тумана. Рейсы перенесли более чем на 5 часов.