Двойник похитил со счетов москвича в банке 10 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

С банковских счетов москвича похитили 10 миллионов рублей. Как выяснилось, деньги снял похожий на него мужчина, сообщает РИА Новости.

В полицию обратился мужчина 1991 года рождения. По его словам, у него с 2014 года открыты два банковских вклада, на счетах которых лежали 100 тысяч евро и почти три миллиона рублей. Он узнал о пропаже денег, войдя в мобильное приложение банка.

Уже в банке сообщили, что снятие средств произошло 22 января этого года – в кредитное учреждение пришел мужчина, предъявил паспорт на имя потерпевшего и снял нужную сумму. Получив деньги, он ушел в неизвестном направлении.