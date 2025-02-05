Задержана сотрудница кафе аэропорта Домодедово за шесть краж в Duty Free

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Задержана сотрудница кафе аэропорта Домодедово за кражи в Duty Free. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Сотрудники магазина в процессе инвентаризации обнаружили пропажу ряда товаров. Транспортные правоохранители, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что 59-летняя женщина несколько месяцев заходила в торговую точку, убирала этикетки с дорогостоящих товаров, а затем прятала их в сумку.

Таким образом, она совершила шесть краж на сумму 62 тысячи рублей. Подозреваемую задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее стало известно, что педагог одной из школ в Саранске подозревается в краже 10 учебных ноутбуков, которые он сдал в ломбард. Мужчина рассказал, что в конце декабря 2024 года забрал домой 1 ноутбук, чтобы отремонтировать его. После устранения неполадок злоумышленник решил сдать технику в ломбард за 10 тысяч рублей. На протяжении следующих нескольких недель мужчина украл еще 9 ноутбуков.