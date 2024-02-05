ПВО РФ перехватила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные системы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была пресечена 5 февраля около 13:30.

Поздно вечером 4 февраля российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа в небе над Брянской областью. Спустя время силы противовоздушной обороны перехватили еще один украинский беспилотник, а потом еще один дрон, уточнили в Минобороны РФ.

Четвертый украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области был уничтожен 5 февраля около 00:30. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

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