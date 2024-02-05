Пожар произошел в здании ж/д вокзала Брянск-Орловский

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области

Пожар вспыхнул в здании железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, были эвакуированы 50 человек, на данный момент возгорание ликвидировано. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Брянской области.

Возгорание произошло в Володарском районе Брянска, на улице Речной, 2а.

"По прибытии установлено, что происходило горение на кровле в здании железнодорожного вокзала Брянск-Орловский. В результате пожара пострадавших нет. На тушение пожара подан 1 пожарный ручной ствол", – говорится в сообщении.

Возгорание локализовали в 07:49 на площади 1 квадратный метр, ликвидация произошла в 07:55. В настоящее время правоохранители устанавливают причины пожара.

"На движение поездов ситуация не влияет. В настоящее время все помещения вокзала работают в штатном режиме", – добавили в телеграм-канале Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в Усть-Илимске Иркутской области вспыхнул пожар. Изначально площадь возгорания составляла 400 "квадратов", позже она увеличилась до 700 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар.

Пожар произошел в жилом доме в поселении Сосенском