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Происшествия

15:27

Не менее 11 человек погибли под лавиной в Турции

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

По меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Сулеймана Сойлу.

Инцидент произошел в восточной провинции Ван на востоке страны. По предварительной информации, там сошло две лавины.

Жертвами первой стали пассажиры микроавтобуса. Под вторую попали спасатели, отправившиеся на поиски пропавших после первого инцидента.

Сейчас на месте продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее россиянка погибла при сходе лавины в Грузии. Из-за снежного оползня ее автомобиль упал в ущелье.

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