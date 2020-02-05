Москвича арестовали по обвинению в госизмене

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В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин Виктор Королев, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

Ходатайство о продлении ареста суд рассмотрит 6 февраля. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России.

В ходе проверки выяснилось, что ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет. Действовал мужчина с целью обогатиться.