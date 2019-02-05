Задержанный около храма в Хамовниках мужчина не угрожал взрывом

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В полиции опровергли информацию, о том что мужчина угрожал устроить взрыв в Храме Илии Пророка в Хамовниках, сообщает ТАСС.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и мужчиной. Прибывшие на место полицейские доставили обоих в ОМВД для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в храм Илии Пророка в Обыденском переулке в Хамовниках зашел неизвестный и угрожал взрывом.