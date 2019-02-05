Маршрутку присыпало песком в результате ДТП в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской области столкнулись грузовой автомобиль и самосвал, груженный песком. В результате ДТП маршрутку "Мострансавто", которая стояла на обочине, присыпало песком, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По предварительным данным, автобус маршрута номер 38 (Раменское – Бронницы) остановился на обочине из-за подозрения водителя на "пробитое" колесо.

Когда грузовик столкнулся с самосвалом, последний опрокинулся, откидной борт задел заднюю часть автобуса и песок высыпался на маршрутку.

Как уточнили в пресс-службе, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.