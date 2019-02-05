Семь человек погибли в Париже в результате крупного пожара

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Семь человек погибли и 28 пострадали в результате крупного пожара в Париже. Предположительно, в здании могут еще находиться люди.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", возгорание произошло в жилом доме на улице Эрлангер. В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать спасатели. Идет поиск людей, специалисты также проводят проливку здания. Причина пожара пока неизвестна, обстоятельства произошедшего выясняются.

По словам очевидцев, пытаясь спастись от огня, некоторые жильцы выбрались на крышу. Кому-то удалось выбраться из огня через окна. Прибывшие на место происшествия пожарные успешно эвакуировали несколько десятков человек.