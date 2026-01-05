"360": служебная собака нашла следы взрывчатки у автомобиля в Свиблове

Фото: Москва 24

Служебная собака почувствовала, что в одном из припаркованных у жилого дома в столичном районе Свиблово автомобиле может быть взрывчатка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника телеканала, хозяином пса является частный кинолог.

"Собака работает по взрывчатым веществам. Шли на объект. Собака обозначила, что, возможно, взрывчатое вещество есть между бампером и колесом", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что в подмосковном Солнечногорске рядом с пачкой пятитысячных купюр на улице якобы находилось взрывное устройство. Однако МВД опровергло эти сведения.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что купюры являются сувенирными. Опасных предметов рядом с ними не обнаружено.

