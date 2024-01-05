Напавший на судью в США объяснил причину своего поступка

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Мужчина, который напал на судью в Лас-Вегасе во время заседания, заявил, что у него был плохой день, а судью он планировал убить. Об этом сообщает 8 News Now

30-летний Деобра Редден, который трижды был судим, набросился на судью во время зачитывания приговора. Мужчину скрутили правоохранители, однако тот не остановился, продолжив стычку уже с ними.

"Мужчина, в среду напавший на судью в Лас-Вегасе во время вынесения ему приговора, заявил надзирателям, что у него был плохой день и он пытался убить ее", – сообщает СМИ со ссылкой на полученные документы суда.

По данным прессы, одному из правоохранителей после инцидента наложили 25 швов на лицо. Судья Мэри Холтус в результате ударилась головой, она получила первую медицинскую помощь, после чего ее доставили в больницу.

При этом Холтус смогла вернуться к работе уже на следующий день, 4 января. Редден, в свою очередь, не пришел на новое заседание. Судебное разбирательство продолжится 8 января.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после убийства девушки в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в Москве. Инцидент произошел в ночь на 23 декабря. 37-летний мужчина во время ссоры с 25-летней девушкой напал на нее с ножом, уточнили в СК.

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