Пожар на севере Москвы ликвидировали

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пожар в складском помещении на севере Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

"По адресу: Коровинское шоссе, дом 35, корпус 13, произошло возгорание деревянного одноэтажного строения на площади 50 квадратных метров. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано", – сказано в сообщении.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Ранее на место ЧП выехали 10 пожарных расчетов. Сообщения о возгорании поступили около 16:00.