Склады загорелись на севере Москвы

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Огонь охватил склады на Коровинском шоссе в Москве. На место выехали 10 пожарных расчетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что пламя, возникшее в доме 35, корпус 13, может перекинуться на соседние здания.

Сведений о пострадавших пока нет, однако в район ЧП выехала бригада скорой помощи.