Проверка проходит в школе Новосибирска после сообщения о террористической угрозе

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Правоохранительные органы проверяют школу в Новосибирске после сообщения о террористической угрозе, передает пресс-служба правительства региона.

Немногим ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что школьники гимназии № 9 якобы баррикадируются в своих кабинетах на фоне поступившего сообщения об угрозе.

"В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации учреждения", – указали там.

Сейчас органы внутренних дел ищут отправителей тревожного сообщения.

До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал прописать в законе механизмы для урегулирования конфликтов в школе, доходящих до травли и буллинга. Он уточнял, что безопасность детей напрямую зависит от раннего купирования конфликтов. При этом имеются факты замалчивания учителями случаев травли школьников со стороны одноклассников и даже совершения преступлений в отношении них.

