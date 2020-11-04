Три человека пострадали в результате ДТП на МКАД

Фото: Дептранс Москвы

ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Авария произошло на внутренней стороне 48 километра МКАД в районе Боровского шоссе. Участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали 3 человека.

В Дептрансе отметили, что в настоящий момент детали произошедшего уточняются. Также в ведомстве добавили, что движение по внутренней стороне МКАД затруднено на 1,5 километра.

Ранее в Москве в ДТП с участием нескольких машин пострадала 17-летняя девочка. Авария произошла в районе станции метро "Красные ворота".