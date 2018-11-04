В Афганистане талибы захватили правительственную военную базу

Фото:Сергей Жуков/ТАСС

Боевики запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" захватили военную базу в городе Таринкот, административном центре провинции Урузган, сообщает агентство Pajhwok.

На базе дислоцировалось подразделение афганской национальной армии, а также представители полиции округа – всего 25 военнослужащих и полицейских.

Число погибших или пострадавших в результате захвата не сообщается. По словам представителей "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), они убили 10 человек и взяли в заложники 13.

Ранее сообщалось, что в Кабуле во время нападения погиб мэр города Норт Огден (штат Юта, США) Брент Тейлор. Он являлся офицером разведки Нацгвардии США.