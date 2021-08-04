Прокуратура начала проверку после гибели мужчины в стрелковом клубе в Москве

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Прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением трупа мужчины в стрелковом клубе в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного надзорного ведомства.

"Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади тела мужчины 1965 года рождения. По предварительной информации, ранение мужчина причинил себе сам", – говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья, а также об обороте оружия. По итогам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования при наличии соответствующих оснований.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в квартире жилого дома в подмосковном Фрязине.

На месте происшествия были обнаружены гладкоствольное ружье с патронами и разрешение на хранение оружия, оформленное на имя владельца квартиры.