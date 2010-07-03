В МОЭСК прокомментировали проблемы с электричеством в Шереметьеве

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Отключение электричества в терминале D аэропорта Шереметьево не связано со сбоями в работе электрооборудования, которое находится в ведении ПАО "МОЭСК". Об этом заявили в пресс-службе компании.

Как подчеркнули представители пресс-службы, "все электрооборудование МОЭСК, в том числе отвечающее за электроснабжение аэропорта, работало и работает в штатном режиме".

Ранее сообщалось, что в терминал D перестали пускать пассажиров. Временный запрет ввели из-за проблем с электричеством. На входе в терминал не работали сканеры и рамки досмотра, поэтому сотрудники воздушной гавани не могли проверить багаж и самих людей. Сбой продлился 12 минут. После этого работу рамок досмотра восстановили.