Росгвардейцы спасли семью из горящей квартиры на северо-западе Москвы

Фото: ТАСС/Роман Пименов

На северо-западе столицы сотрудники Росгвардии спасли семью из горящей квартиры. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, во время патрулирования в районе улицы Свободы росгвардейцы услышали крики о помощи. Они доносились из многоэтажного жилого дома по соседству. Как выяснилось, из-за возгорания стиральной машины в одной из квартир на 11-м этаже вспыхнул пожар.

Едкий дым помешал семье выбраться самостоятельно. Сотрудники Росгвардии вызвали на место ЧП экстренные службы и поспешили на помощь жильцам. "Им удалось вывести из квартиры семью из трех человек, в том числе пожилую женщину", − сказано в сообщении.

Из соседних квартир эвакуировали еще 12 человек. Пострадавших доставили в одну из городских больниц, а прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.