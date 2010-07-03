Росгвардейцы спасли семью из горящей квартиры на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы сотрудники Росгвардии спасли семью из горящей квартиры. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, во время патрулирования в районе улицы Свободы росгвардейцы услышали крики о помощи. Они доносились из многоэтажного жилого дома по соседству. Как выяснилось, из-за возгорания стиральной машины в одной из квартир на 11-м этаже вспыхнул пожар.
Едкий дым помешал семье выбраться самостоятельно. Сотрудники Росгвардии вызвали на место ЧП экстренные службы и поспешили на помощь жильцам. "Им удалось вывести из квартиры семью из трех человек, в том числе пожилую женщину", − сказано в сообщении.
Из соседних квартир эвакуировали еще 12 человек. Пострадавших доставили в одну из городских больниц, а прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
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