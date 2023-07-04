Посольство РФ подтвердило гибель российских моряков на судне в Болгарии

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Российские дипломаты находятся в контакте в болгарскими властями после гибели двух моряков в порту Варны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Софии.

"Подтверждаем гибель двоих граждан России. <...> Генеральное консульство поддерживает связь с окружной прокуратурой Варны и морской администрацией города. Ведутся следственные действия", – сказали в диппредставительстве.

Там уточнили, что моряки находились на судне под названием "Милфорд", которое шло под флагом Белиза.

Об инциденте стало известно ранее во вторник. Сообщалось, что тела двух мужчин 32 и 58 лет обнаружили в трубе, соединяющей трюм с забортной водой. Для выяснения причины, по которой они там оказались, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что на борту "Милфорда" находились 14 человек. Вместе с судном они будут оставаться в порту Варны до выяснения обстоятельств произошедшего.

